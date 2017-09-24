Тела трех человек обнаружили на месте пожара в пятиэтажном доме в Хабаровске

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Хабаровск, 24 сентября. Спасателям удалось обнаружить тела трех человек на месте пожара в квартире пятиэтажного жилого дома в Хабаровске. Об этом сообщает главное управление МЧС по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Панфиловцев. В пятиэтажном жилом доме возникло возгорание – как сообщают спасатели, в квартире на третьем этаже. На месте происшествия были обнаружены три человека без признаков жизни.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По данным правоохранительных органов, пожар возник около полуночи по местному времени (17:00 по московскому) и был ликвидирован уже через полчаса. Площадь возгорания составила пять квадратных метро. Огонь уничтожил диван и домашние вещи.