Жителей Хабаровска поразило незнание Конституции Навальным

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Хабаровск, 23 сентября. Жители Хабаровска в обсуждении предстоящей встречи с блогером Алексеем Навальным поразились его незнанием Конституции Российской Федерации.

Под сообщением штаба Навального о предстоящей встрече главным вопросом был, на каком основании блогер планирует стать кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Жители Хабаровска поразились, что Навальный и его сторонники не понимают различия между правом и гарантиями, которая предоставляет Конституция Российской Федерации.

Штаб Навального вместо развернутого ответа скидывает старое видео, где сторонник блогера пытается доказать, что право стать кандидатом у Навального есть. Однако пользователи соцсетей подметили, что насчет гарантий в Конституции нет отдельного положения, поскольку данный вопрос регламентируется отдельным законом.

Напомним, ранее штаб Навального распространил в СМИ сообщение о несуществующем решении Европейского суда по правам человека, которое якобы было вынесено 21 сентября.