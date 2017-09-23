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Жителей Хабаровска поразило незнание Конституции Навальным
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    Жителей Хабаровска поразило незнание Конституции Навальным

    21:54  23 Сентября 2017
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    Жителей Хабаровска поразило незнание Конституции Навальным

    Хабаровск, 23 сентября. Жители Хабаровска в обсуждении предстоящей встречи с блогером Алексеем Навальным поразились его незнанием Конституции Российской Федерации.

    Под сообщением штаба Навального о предстоящей встрече главным вопросом был, на каком основании блогер планирует стать кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Жители Хабаровска поразились, что Навальный и его сторонники не понимают различия между правом и гарантиями, которая предоставляет Конституция Российской Федерации. 

    Штаб Навального вместо развернутого ответа скидывает старое видео, где сторонник блогера пытается доказать, что право стать кандидатом у Навального есть. Однако пользователи соцсетей подметили, что насчет гарантий в Конституции нет отдельного положения, поскольку данный вопрос регламентируется отдельным законом.

    Жителей Хабаровска поразило незнание Конституции Навальным

    Напомним, ранее штаб Навального распространил в СМИ сообщение о несуществующем решении Европейского суда по правам человека, которое якобы было вынесено 21 сентября. 

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    Автор: Настасья Шеркунова
    #хабаровск
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