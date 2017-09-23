Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Жителей Хабаровска поразило незнание Конституции Навальным
Общество
Жители Хабаровска без энтузиазма восприняли новость о митинге Навального
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Хабаровска без энтузиазма восприняли новость о митинге Навального

    21:25  23 Сентября 2017  /обновлено: 21:28  23 Сентября 2017
    43

    Жители Хабаровска без энтузиазма восприняли новость о митинге Навального

    Хабаровск, 23 сентября. Новость о предстоящем митинге с участием блогера Алексея Навального не нашла отклика у жителей Хабаровска.

    Ранее штаб Навального сообщил, что 24 сентября блогер проведет открытую встречу с жителями Хабаровска на площадке перед Памятником партизанам.

    Местные жители в социальных сетях не выражают энтузиазма насчет предстоящего визита блогера. Некоторые пользователи отрицательно восприняли приезд Навального.

    Жители Хабаровска без энтузиазма восприняли новость о митинге Навального

    Кроме того, жители Хабаровска жалуются на навязчивую рекламу предстоящей встрече в Интернете, которая очень мешает при просмотре страниц.

    Напомним, в субботу участие в митинге Алексея Навального во Владивостоке приняли не более 700 человек: среди них, по словам пользователей соцсетей, были замечены представители ЛГБТ-сообщества, школьники и студенты. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Настасья Шеркунова
    #навальный #хабаровск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 96300

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29185

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42199

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21602

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8447
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Теффт рассказал, когда уедет из России

        Теффт рассказал, когда уедет из России

        16:48   23 Сентября 2017
        719
        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        Меркель сообщила о готовности G7 ужесточить санкции против России

        16:19   23 Сентября 2017
        2690
        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        Полиция возбудила дело о давлении на кинотеатры из-за «Матильды»

        12:11   23 Сентября 2017
        237
        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        Министр налогов и сборов находился во взорванной машине в центре Донецка

        10:23   23 Сентября 2017
        5047