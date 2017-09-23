Жители Хабаровска без энтузиазма восприняли новость о митинге Навального

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Хабаровск, 23 сентября. Новость о предстоящем митинге с участием блогера Алексея Навального не нашла отклика у жителей Хабаровска.

Ранее штаб Навального сообщил, что 24 сентября блогер проведет открытую встречу с жителями Хабаровска на площадке перед Памятником партизанам.

Местные жители в социальных сетях не выражают энтузиазма насчет предстоящего визита блогера. Некоторые пользователи отрицательно восприняли приезд Навального.

Кроме того, жители Хабаровска жалуются на навязчивую рекламу предстоящей встрече в Интернете, которая очень мешает при просмотре страниц.

Напомним, в субботу участие в митинге Алексея Навального во Владивостоке приняли не более 700 человек: среди них, по словам пользователей соцсетей, были замечены представители ЛГБТ-сообщества, школьники и студенты.