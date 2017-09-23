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Росгвардия опубликовала новое видео смертельной драки пауэрлифтера Драчева
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    Росгвардия опубликовала новое видео смертельной драки пауэрлифтера Драчева

    12:27  23 Сентября 2017
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    Росгвардия опубликовала новое видео смертельной драки пауэрлифтера Драчева

    Хабаровск, 23 сентября. Новый видеоролик смертельной драки между пауэрлифтером Андреем Драчевым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым опубликовала пресс-служба Росгвардии. 

    По данным телеканала РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов не бездействовали, а разнимали драку.

    Как отметил командующий Восточным округом войск национальной гвардии России Игорь Груднов, сотрудники Росгвардии на месте происшествия разнимали драку, но задерживать их или даже применять к ним силу не имели права.

    В настоящее время прокуратура продолжает проверку действий сотрудников правоохранительных органов.

    Напомним, подозреваемый в жестоком убийстве Драчева боец смешанных единоборств Анар Алияр-оглы Аллахверанов находится в следственном изоляторе.

    Злоумышленник пришел с повинной в полицию и начал работу со следствием. 

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    Автор: Дана Балан
    #росгвардия #полиция #хабаровск #драчев #пауэрлифтинг
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