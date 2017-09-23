Росгвардия опубликовала новое видео смертельной драки пауэрлифтера Драчева

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Хабаровск, 23 сентября. Новый видеоролик смертельной драки между пауэрлифтером Андреем Драчевым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым опубликовала пресс-служба Росгвардии.

По данным телеканала РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов не бездействовали, а разнимали драку.

Как отметил командующий Восточным округом войск национальной гвардии России Игорь Груднов, сотрудники Росгвардии на месте происшествия разнимали драку, но задерживать их или даже применять к ним силу не имели права.

В настоящее время прокуратура продолжает проверку действий сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, подозреваемый в жестоком убийстве Драчева боец смешанных единоборств Анар Алияр-оглы Аллахверанов находится в следственном изоляторе.

Злоумышленник пришел с повинной в полицию и начал работу со следствием.