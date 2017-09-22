Более сотни незаконных свалок ликвидированы в Хабаровском крае

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Хабаровск, 22 сентября. Профилактическая акция «Свалкам нет», прошедшая в Хабаровском крае с мая по сентябрь текущего года, помогла ликвидировать 113 несанкционированных свалок.

Инспекторы по охране окружающей среды управления регионального госконтроля Хабаровского края с мая по сентябрь 2017 года принимали звонки от населения по поводу нелегальных свалок. По поступившим обращениям зафиксировано 226 свалок, в 29 случаях местные власти привлекли нарушителей к административной ответственности, пополнив бюджет за счет штрафов на 747 тыс. рублей.

За время акции было ликвидировано 113 свалочных объектов площадью в 10 116 квадратных метров. Больше всего нелегального мусора находилось в крупных городах региона. Работа инспекции продолжается.