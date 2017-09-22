Житель Хабаровского края украл из машины пистолет и боеприпасы

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Хабаровск, 22 сентября. Правоохранительные органы Комсомольска-на-Амуре поместили в изолятор временного содержания 41-летнего мужчину, который был задержан по подозрению в краже оружия и боеприпасов к нему.

Стражи порядка в Комсомольске-на-Амуре задержали подозреваемого в краже травматического пистолета и шести патронов. Известно, что в правоохранительные органы обратился 31-летний местный житель, заявивший, что неизвестный похитил сумку с оружием через разбитое стекло в его автомобиле.

По данным МВД по Хабаровскому краю, задержанный был ранее судим. В ходе обыска полиция изъяла краденое оружие, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок до семи лет.