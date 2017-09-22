Вузы Хабаровского края приняли 10 тысяч студентов

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Хабаровск, 22 сентября. Высшие учебные заведения Хабаровского края приняли этой осенью 10 тысяч студентов, сообщили представители регионального министерства образования и науки.

Всего в этом году в вузы Хабаровского края были зачислены около 10 тысяч студентов. Как подчеркнули в министерстве, большая часть из них поступили на бюджетные места — 5,5 тысячи абитуриентов. Как уточнили в ведомстве, 546 человек из поступивших — иностранные студенты.

Самыми популярными университетами региона оказались Дальневосточный государственный университет, Тихоокеанский государственный университет и Хабаровский государственный университет.