Власти Хабаровского края готовы принять беженцев из Донбасса

Хабаровск, 21 февраля. Хабаровский край уже имеет опыт размещения беженцев из Донбасса и готов повторить его снова, заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Соответствующий опыт был получен властями Хабаровского края в 2014 году. Тогда на территории Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска развернулись 14 пунктов временного размещения (ПВР).

«В случае необходимости оперативно подготовим ПВР и в этот раз. Социальные службы займутся трудоустройством. Свободных вакансий в крае — более 20 тысяч», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Аналогичное решение о готовности принять приезжих с востока Украины озвучили в Якутии, Приморском крае, Амурской и Еврейской областях. Вечером в минувшее воскресенье первый поезд с беженцами из Луганской и Донецкой народных республик прибыл на территорию Курской и Волгоградской областей.