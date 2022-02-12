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Подросток спас пенсионера от грабителей в Комсомольске-на-Амуре

Общество
Подросток спас пенсионера от грабителей в Комсомольске-на-Амуре
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Комсомольск-на-Амуре, 12 февраля. Грабители, напавшие на пенсионера в Комсомольске-на-Амуре, предстанут перед судом. Спасителем 81-летнего мужчины оказался 16-летний подросток.

Злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения напали на пожилого мужчину средь бела дня во дворе жилого дома. Они распылили ему в глаза перцовый баллончик, выхватили из рук пакет и скрылись с места преступления.

Очевидцем происшествия стал несовершеннолетний местный житель. Он оказал потерпевшему первую помощь, а потом вместе с друзьями разыскал и самих грабителей. Комментируя ситуацию, школьник сказал, что любой бросился бы на помощь

«А как не помочь? Надо помогать в этом мире тем, кто в этом нуждается. Он итак весь прогнил», — признался юноша в интервью «Комсомольской правде».

Полиция возбудила уголовное дело. Грабителям предстоит ответить перед судом за преступление.

Тем временем врачи в ХМАО спасли от смерти женщину, родившую дома, сообщало URA.RU. Они восемь часов боролись за жизнь пациентки.

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