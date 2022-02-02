Хабаровчане получили 12 лет тюрьмы на двоих за похищение и ограбление наркомана

Хабаровск, 2 февраля. Двое жителей Хабаровска получили 5,5 и 6,5 года колонии строгого и особого режима за ограбление и похищение наркомана из Еврейской автономной области (ЕАО). Во время расследования потерпевший умер, сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Злоумышленники напали на наркозависимого мужчину, когда тот искал «закладку» с наркотическими веществами. Хабаровчане требовали сесть к ним в автомобиль, однако мужчина на некоторое время успел спрятаться в административном здании. Несмотря на это, злоумышленники выловили жертву и увезли на шоссе.

По приезде наркомана избили, забрали сумку с имуществом на 6 тысяч рублей, требовали коды от банковских карт и пароли телефонов. Позже пострадавшему удалось спастись бегством.

«Суд признал мужчин виновными и назначил одному из них наказание в виде 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а другому в виде 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии особого режима», — огласили вердикт уголовного дела в следственном управлении.

Во время расследования пострадавший скончался. Вероятно, причиной этому стало злоупотребление запрещенными веществами. Осужденные хабаровчане вину в содеянном не признали.

На днях сотрудники хабаровской тюрьмы пресекли побег заключенного. Осужденный, пытавшийся незаконно покинуть территорию колонии строгого режима №5, состоит на учете у врача-психиатра.