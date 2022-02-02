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Школы Хабаровска третий раз с начала года получают сообщения о минировании
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Школы Хабаровска третий раз с начала года получают сообщения о минировании

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 07:21
Происшествия
Школы Хабаровска третий раз с начала года получают сообщения о минировании
pxfuel.com

Хабаровск, 2 февраля. Администрация города Хабаровска вновь получила анонимное сообщение о минировании школ. Этот случай стал уже третьим за последние 16 дней.

Выходки хулиганов 2 февраля затруднили работу 70 образовательных учреждений. Сейчас всех учеников эвакуируют из зданий, уточнили в хабаровской мэрии.

«Сегодня уже в третий раз в этом году на электронную почту горадминистрации поступило сообщение от неизвестных с угрозой. Всех учеников и сотрудников выводят из зданий. Учебный процесс нарушен в 70 учреждениях», — передает РИА Новости.

Сотрудники школ уже связались с родителями учеников младших классов, чтобы те забрали своих детей домой. Проведение второй смены в настоящее находится под вопросом и будет зависеть от скорости проверки зданий на наличие угроз.

Волна ложных минирований наблюдается во многих регионах России. Накануне в Южно-Сахалинске аналогичные сообщения получили три школы и два торговых центра.

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минирование хабаровск школа
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