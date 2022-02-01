Хабаровчанин грабил арендованные квартиры под видом женщины

Хабаровск, 1 февраля. Житель Хабаровска надевал женскую одежду и грабил квартиры, которые до этого арендовал на сутки. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

Подозреваемым по делу стал 33-летний ранее не судимый житель Центрального района Хабаровска. В декабре 2021 года в разные дни он арендовал на сутки квартиры, расположенные в Индустриальном районе. Затем он съезжал из жилья, а через несколько дней возвращался с готовыми ключами.

Из трех квартир хабаровчанин вынес плазменные телевизоры. Ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Похищенную технику он продал на рынке за 30 тысяч рублей.

«В некоторых эпизодах квартирных краж подозреваемый использовал меры конспирации: переодевался в женскую одежду и надевал парик. Возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком до шести лет», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители изъяли все похищенные устройства и вернули владельцам. Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Тверской области двое рецидивистов украли 400 литров дизельного топлива с фуры на трассе М-9 «Балтия». Они слили жидкость в канистры, после чего вывезли на машине.