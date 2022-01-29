Волонтерская акция «Снежный десант» стартовала в Хабаровском крае

Хабаровск, 29 января. Юбилейный «Снежный десант» был запущен в Хабаровском крае. Волонтерская акция проходит в регионе уже в пятый раз.

В этом году к акции присоединились около ста добровольцев из Российских студенческих отрядов. В течение недели они будут проводить различные мероприятия для школьников в поселках и деревнях края. А также оказывать помощь пожилым людям, передает издание «ГЛАС НАРОДА».

«Она (акция) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность и формирование ценностей здорового образа жизни», — рассказала и.о. главы комитета по делам молодежи правительства региона Алина Стебнева.

В этом году мероприятия будут проходить в поселках Мухен, Хор, Солнечный, Сидима, селах Бичевая, Пивань и Благодатное. Студенты подготовили мастер-классы, культурные и спортивные занятия.

Ранее национальный совет по корпоративному волонтерству и ГБУ «Калининградский добровольческий центр» с поддержкой Агентства по делам молодежи запустил акцию «Поделись добром!».