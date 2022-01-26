Хабаровские школы эвакуируют из-за письма с угрозами

Хабаровск, 26 января. Неизвестные отправили письмо с угрозами на электронную почту мэрии Хабаровска. Инцидент произошел в среду, 26 января.

Управление образования в результате этого начало эвакуацию всех хабаровских школ. Специалисты вывели учеников из всех 70 учебных заведений. Детей из младших классов под присмотром учителей отправили ждать родителей в теплые помещения, которые расположены недалеко от учреждений. Старшеклассников отпустили по домам.

Проведение второй смены связано со скоростью проверки школ сотрудниками специальных служб. Сообщение от «лжетеррористов» 18 января также стало причиной массовой эвакуации. Учебный процесс тогда полностью прекратили.

Ранее специалисты провели эвакуацию в некоторых школах Красноярска. Причина этого заключалась в сообщениях о минировании.