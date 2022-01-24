Автокран едва не превратил автобус с пассажирами в груду металлолома в Хабаровске

Хабаровск, 24 января. Автобус столкнулся с автокраном в Приморье. Основной удар тяжелой техники пришелся по передней части пассажирского транспорта, сообщили очевидцы в соцсетях.

Предварительно, в результате инцидента пострадала одна из пассажирок – ей пришлось вызывать скорую помощь. На месте продолжают работать представители экстренных служб и дорожные инспекторы. Правовая оценка всем участникам ДТП будет дана после проверки.

«Ехал на работу на 33 маршруте, тут удар. Полсалона пролетел», — передает ИА «Хабаровский край сегодня» слова одного из очевидцев.

В начале января в Хабаровске загорелась маршрутка, набитая пассажирами. Салон автобуса выгорел полностью, но в результате происшествия никто не пострадал.