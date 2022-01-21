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Первый случай заражения омикрон-штаммом зарегистрирован в Хабаровске

Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом зарегистрирован в Хабаровске
ФБА «Экономика сегодня»

Хабаровск, 21 января. Житель Хабаровска заразился омикрон-штаммом коронавируса. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как среднее.

Этот случай заболевания COVID-19, вызванного штаммом «Омикрон», стал первым в Хабаровском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

«В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "Омикрон"», — говорится в сообщении.

Он не уточнил, бывал ли в последнее время инфицированный пациент за пределами страны или области.

«Это хабаровчанин, состояние его среднее», — уточнил он в беседе с агентством ТАСС.

Первые три случая заражения «Омикроном» ранее были зарегистрированы в Курганской области. Возраст пациентов составляет 53, 60 и 74 года, на сегодняшний день заболевание у них протекает в легкой форме.

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