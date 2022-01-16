Сотрудники МЧС спасли шесть взрослых и двоих детей при пожаре в Хабаровске

Хабаровск, 16 января. Огонь охватил девятиэтажный дом на улице Чкалова. Спасатели вывели восемь человек из горящего здания. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 14:41 по местному времени. Специалисты незамедлительно прибыли на вызов. Они выяснили, что воспламенились домашние вещи в кладовой на седьмом этаже, из-за чего дым распространился по всему дому.

Двух человек спасли с помощью механической автолестницы. Еще шесть, среди которых двое детей, эвакуировали.

Пожар площадью десять квадратных метров удалось ликвидировать примерно через час. Дознаватели устанавливают причину случившегося.

В ЯНАО полицейские помогли семье с ребенком, у которых сломалась машина на трассе в мороз, информирует URA.RU. На место вызвали эвакуатор, а людей обогрели в патрульном авто.