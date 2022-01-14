Воспитанник школы-интерната ударил товарища ножом в грудь в Хабаровске

Хабаровск, 14 января. Семнадцатилетний воспитанник школы-интерната в Хабаровске во время конфликта ударил в грудь ножом своего оппонента, учащегося в этом же учебном заведении.

На виновника конфликта завели уголовное дело, информировала прокуратура Хабаровского края. Пострадавшего подростка экстренно увезли в больницу КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница имени А.К. Пиотровича», где немедленно прооперировали.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по части 3 ст. 30, части 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска уже проверяет действия должностных лиц образовательного учреждения и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Башкирии 35-летний мужчина ранее жестоко расправился с другом после обвинений в собакоедстве и распространении этой информации среди соседей. Он нанес ему ножевое ранение и скрылся с места преступления, бездыханное тело убитого нашли соседи.