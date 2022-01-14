Два тигренка умерли от истощения и холода в Хабаровском крае

Хабаровск, 14 января. Специалисты выяснили, что стало причиной смерти двух амурских тигрят, найденных под крыльцом частного дома в поселке Шумный Вяземского района Хабаровского края.

Хвостики, судя по всему, оказались в одиночестве. С матерью приключилась неизвестная беда, а самостоятельно добывать пропитание маленькие хищники еще не умели, в итоге они скончались из-за сильнейшего истощения и обезвоживания. Огнестрельных ранений и других травм специалисты не обнаружили.

«Зимой без самки тигрята в таком возрасте обречены, и, выйдя к людям, они сделали все от себя зависящее для спасения. К сожалению, было слишком поздно», — сказал генеральный директор Центра Сергей Арамилев.

Под крыльцо тигрята заползли в попытке согреться, однако ночной мороз стал для них роковым. Всегда сложно говорить о смерти тигрят, тем более о тех, которым не удалось помочь, ведь они могли вырасти в красивых и самостоятельных тигров, заключил Арамилев.

Другим тигрятам повезло больше. Обитательница парка «Белый лев» в Приморье — тигрица по имени Алекса — показала себя заботливой матерью. Недавно заботливая родительница принесла своим тигрятам большой кусок мяса, чтобы те поняли, что его можно есть.