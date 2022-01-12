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Три человека едва не погибли в горящем жилом доме в Приморье

Происшествия
Три человека едва не погибли в горящем жилом доме в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Хабаровск, 12 января. Многоквартирный жилой дом из дерева вспыхнул в Приморском крае. При пожаре травмы получили три человека, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В ведомстве пояснили, что дом, в котором произошло возгорание, был возведен еще в 1940 году. Постройка находится в северной части Хабаровска.

«Эвакуировано 20 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В результате пожара пострадало три человека, двое из них доставлены в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения», — следует из сообщения.

На место ЧП отправился заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска Максим Ковтонюк. Местная прокуратура расследует факт соблюдения прав жильцов, после чего даст правовую оценку деятельности управляющей компании и органов местного самоуправления.

Неделей ранее в Хабаровске загорелась маршрутка с пассажирами внутри. Салон автобуса полностью выгорел, однако все люди успели вовремя эвакуироваться и не получили травм.

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