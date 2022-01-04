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Маршрутка с пассажирами загорелась в Хабаровске

  /   Обновлено: 04 января 2022 07:01
Происшествия
Маршрутка с пассажирами загорелась в Хабаровске
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Хабаровск, 4 января. Маршрутный автобус, набитый пассажирами, загорелся в Хабаровске. Об этом сообщил РИА Новости.

В момент пожара в салоне транспортного средства находились 22 пассажира и водитель. Все они благополучно эвакуировались. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. По их словам, салон автобуса выгорел полностью, но никто не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к возгоранию автобуса.

В ночь на 4 января в Москве на Кавказском бульваре произошел серьезный пожар, в котором погибли три человека. Один из них, мужчина 1982 года рождения, пытался спастись от огня, прыгнув из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

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