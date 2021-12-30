Водитель автобуса в Хабаровске отказался везти детей и оставил их на морозе

Хабаровск, 30 декабря. Водитель автобуса маршрута №155 в Хабаровске отказался везти детей до конечной остановки и высадил детей в мороз. Маленьким пассажирам пришлось добираться до конечной остановки пешком.

Прокуратура города Хабаровска проводит проверку в связи с отказом водителя довезти детей до остановки. В ходе проверки будет дана оценка перевозчику, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Неизвестно, что послужило причиной такого поведения со стороны водителя. Возможно, ребята не смогли оплатить проезд.

Однако это не должно быть основанием для таких мер — с апреля 2021 года пассажиров до 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта, даже когда у них с собой не оказалось денег на оплату поездки, если их не сопровождают взрослые. Родителей детей, чьи права нарушил водитель, попросили обратиться в прокуратуру города.

Недавно в подмосковном городе Дубна насмерть замерз 11-летний мальчик. Сначала появилась информация о пропаже ребенка по пути в школу, спустя двое суток замерзшее тело нашли на улице.