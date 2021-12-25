Прорыв трубы оставил без воды 1,7 тыс. жителей поселка в Хабаровском крае

Хабаровск, 25 декабря. Прорыв на трубопроводе произошел в Комсомольске-на-Амуре 25 декабря, в результате чего без холодного водоснабжения остались 23 многоквартирных дома с населением 1737 человек в поселке Таежный.

Теперь прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отключением холодной воды у жителей поселка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время МУП «Горводоканал» проводит ремонтные работы по восстановлению подачи холодного водоснабжения.

«Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы четыре автомобиля оказались в луже горячей воды на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.