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Прорыв трубы оставил без воды 1,7 тыс. жителей поселка в Хабаровском крае

Происшествия
Прорыв трубы оставил без воды 1,7 тыс. жителей поселка в Хабаровском крае
pixabay.com

Хабаровск, 25 декабря. Прорыв на трубопроводе произошел в Комсомольске-на-Амуре 25 декабря, в результате чего без холодного водоснабжения остались 23 многоквартирных дома с населением 1737 человек в поселке Таежный.

Теперь прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с отключением холодной воды у жителей поселка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время МУП «Горводоканал» проводит ремонтные работы по восстановлению подачи холодного водоснабжения.

«Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы четыре автомобиля оказались в луже горячей воды на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

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авария хабаровский край прорыв трубы
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