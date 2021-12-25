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Экс-сотрудник Минобороны стал фигурантом дела о взятке в размере 2,2 млн рублей

Происшествия
Экс-сотрудник Минобороны стал фигурантом дела о взятке в размере 2,2 млн рублей
Прокуратура Республики Коми

Хабаровск, 25 декабря. Бывшего сотрудника Минобороны России в Хабаровске приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы за взятку в размере 2,2 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте главного военного следственного управления СК РФ.

В ходе соответствующих мероприятий сотрудниками ведомства было обнаружено, что Александр Хан получил взятку от гендиректора ООО «Питерская строительная компания». Обвиняемый за это обязался помочь в заключение контракта и обеспечить покровительство при его исполнении. Свою причастность к взятке Хан признавать отказался.

«Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 миллиона рублей», — уточняется в сообщении.

Также известно, что главу ООО «ПСК» освободили от уголовной ответственности. Связано это с тем, что он добровольно сообщил о взятке, а также всячески способствовал следственным мероприятиям.

Ранее сотрудника ГСУ МВД задержали по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, ему передали около 3 миллионов рублей.

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минобороны взятка лишение свободы
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