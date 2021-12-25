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Экс-сотрудника МВД будут судить в Хабаровском крае за разглашение гостайны

Происшествия
Экс-сотрудника МВД будут судить в Хабаровском крае за разглашение гостайны
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 25 декабря. Бывшего сотрудника правоохранительных органов в Хабаровском крае будут судить за получение взятки и разглашение информации, которая составляла гостайну.

Злоумышленник может отправиться в тюрьму. Соответствующей информацией поделился пресс-центр краевой прокуратуры. По информации правоохранителей, в декабре прошлого года обвиняемый получил взятку в размере 100 тыс. рублей от главы службы безопасности одного хабаровского предприятия за разглашение информации об оперативно-разыскных мероприятиях и иных служебных сведений по делу о хищении имущества этой компании.

Мужчину также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. За эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Судью из Симферополя ранее лишили полномочий. Он попал в аварию и отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

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взятка гостайна разглашение
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