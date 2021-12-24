СК возбудил уголовное дело после избиения школьника из-за ручки в Хабаровске

Хабаровск, 24 декабря. Учитель в Хабаровске стал фигурантом уголовного дела после избиения ученика из-за упавшей на пол ручки.

Против мужчины выдвинуты обвинения по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Инцидент произошел 21 декабря, уточнили в пресс-центре регионального управления СК России.

Предварительно установлено, что 14-летний школьник уронил ручку на пол, а его одноклассники решили над ним пошутить. Учитель подумал, что подросток пытается сорвать урок, в связи с чем толкнул его в стену и выгнал из класса.

Педагог не нанес мальчику серьезных физических увечий. Однако кто-то из детей решил снять инцидент на камеру, после чего видео распространилось по социальным сетям. В настоящее время правоохранители опрашивают очевидцев произошедшего.