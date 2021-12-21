Три человека стали жертвами ДТП в Хабаровском крае

Хабаровск, 21 декабря. Три человека стали жертвами столкновения легковой машины и внедорожного автомобиля. Трагедия произошла в Хабаровском крае. Соответствующей информацией поделилась местная прокуратура.

В сообщении сказано, что столкновение между двумя автомобилями произошло на дороге в поселке Эльбан Амурского района. В аварии приняли участие машина Toyota Corolla Filder и внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате инцидента скончались водитель и два пассажира Toyota Corolla Filder.

По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, водитель, находившийся за рулем Corolla, не смог справиться с управлением. В результате он выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник. Водитель Land Cruiser отделался травмой.

Четыре человека ранее пострадали во время аварии на трассе в Башкортостане. В ДТП участвовали две легковые машины.