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Три человека стали жертвами ДТП в Хабаровском крае

Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Хабаровском крае
Невские Новости  /  Александр Гришин

Хабаровск, 21 декабря. Три человека стали жертвами столкновения легковой машины и внедорожного автомобиля. Трагедия произошла в Хабаровском крае. Соответствующей информацией поделилась местная прокуратура.

В сообщении сказано, что столкновение между двумя автомобилями произошло на дороге в поселке Эльбан Амурского района. В аварии приняли участие машина Toyota Corolla Filder и внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате инцидента скончались водитель и два пассажира Toyota Corolla Filder.

По предварительной информации сотрудников правоохранительных органов, водитель, находившийся за рулем Corolla, не смог справиться с управлением. В результате он выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник. Водитель Land Cruiser отделался травмой.

Четыре человека ранее пострадали во время аварии на трассе в Башкортостане. В ДТП участвовали две легковые машины.

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