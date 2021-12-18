Спасенная из ледяного плена цапля поселилась в квартире у жительницы Хабаровска

Хабаровск, 18 декабря. Цапля едва не погибла в центре города. Местный житель обнаружил замерзшую птицу в районе Речного вокзала. Пернатая примерзла ко льду и не могла выбраться самостоятельно.

Мужчина освободил цаплю из ледяных оков и выложил в социальных сетях пост о поиске передержки для необычной для жилых квартир «гостьи». На его запись откликнулась женщина, которая с радостью приютила у себя длинноногую птицу до передачи ее специалистам.

Хабаровчанка поделилась, что цапля уже во всю освоилась — летает по квартире и показывает свой нрав, а также любит приземляться на голову своей спасительнице и лакомиться рыбным фаршем.

На днях сотрудники службы спасения в Волгограде вызволили олененка, который застрял в заборе детского сада.