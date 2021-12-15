Хабаровские пенсионеры начнут получать по 2 тысячи рублей за прививку от COVID-19

Хабаровск, 15 декабря. Выплату в размере 2 000 рублей смогут получить жители Хабаровского края старше 60 лет, которые вакцинировались от COVID-19 в период с 20 декабря 2021 по 1 марта 2022 года.

Таким образом местные власти планируют оказать поддержку старшему поколению. Выплата будет осуществляться социальными службами Хабаровского края на карту «МИР» или другими способами в течение двух недель после полного курса вакцинации.

«Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2000 рублей после прохождения курса вакцинации. Это правило будет действовать с 20 декабря по 1 марта 2022 года», — написал губернатор Михаил Дегтярев.

Пенсионеры, которые не сделали прививку, должны уйти на самоизоляцию с 15 до 30 декабря. Вакцинироваться граждане могут в любом прививочном пункте или вызвать специалистов на дом.

В январе на территории России начнет действовать система «Санитарный щит», направленная на снижение риска распространения COVID-19. В нее войдут 99% пропускных пунктов через границу, каждый из них будет оснащен автоматической системой прохождения пассажиров.