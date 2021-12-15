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Самолет рейса Москва — Хабаровск проверяют после сообщений о минировании

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 07:20
Происшествия
Самолет рейса Москва — Хабаровск проверяют после сообщений о минировании
wikipedia.org  /  Дмитрий Фиронов/CC BY-SA 3.0

Хабаровск, 15 декабря. Прибывший из Москвы в Хабаровск самолет досматривают на наличие взрывного устройства после сообщения о минировании. Соответствующие данные привели представители воздушной гавани.

Сообщение о минировании поступило в момент нахождения лайнера в воздухе. К проверке привлекли службу авиационной безопасности аэропорта Хабаровск, кинологов и взрывотехников. Производится также досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа, груза и почты, передал ТАСС.

Все пассажиры покинули борт для последующего досмотра. Специалисты продолжают работать в воздушной гавани дальневосточного аэропорта.

Пару часов назад пассажиров аэропорта Южно-Сахалинска экстренно эвакуировали из-за сообщений о минировании. Информация об угрозе взрыва поступила в воздушную гавань из другого региона.

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минирование хабаровск аэропорт
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