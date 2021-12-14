Полицейский спас из горящей квартиры семью с тремя детьми в Хабаровском крае

Комсомольск-на-Амуре, 14 декабря. Правоохранитель получил медаль «За смелость во имя спасения» за помощь семье с тремя детьми, которая оказалась в задымленной квартире, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел в начале текущего года в городе Комсомольск-на-Амур. Мужчина возвращался домой, зашел в подъезд жилой многоэтажки и почувствовал запах гари. Он понял, что возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже.

Установив эпицентр пожара, он незамедлительно сообщил о случившемся в экстренную службу. Страж порядка самостоятельно попал в помещение и вывел на улицу детей, а после бабушку и собаку.

На место происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили огонь. Причины пожара устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

В середине августа сотрудник правоохранительных органов спас тонущего пенсионера в Мордовии. Полицейский не только вытащил пострадавшего из воды, но и оказал ему первую помощь.