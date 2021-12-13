Два хабаровских аэропорта закрыли из-за прошедшего снегопада

Хабаровск, 13 декабря. Аэропорты Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре закрыли на территории Хабаровского края. Причина этого решения заключается в прошедшем снегопаде.

Несколько самолетов задерживаются в хабаровской воздушной гавани по этим маршрутам и другим направлениям. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал аэропорта краевого центра. В сообщении сказано, что аэропорт Советской Гавани закрыли до 12:00 для расчистки взлетно-посадочной полосы.

По аналогичной причине до 15:00 закрыли аэропорт Николаевска-на-Амуре. Также из-за расчистки полосы закрыта воздушная гавань поселка Шахтерск на территории Сахалина. Из-за метеоусловий аэропортов прилета задерживаются самолеты из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, в Советскую Гавань, в Богородское и в город Оха на Сахалине.

Самолет, который летел из Волгограда в Уфу, ранее совершил аварийную посадку на территории аэропорта прибытия. Причиной инцидента стала поломка.