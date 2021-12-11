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Житель Коми получил срок за 18 ложных сообщений о минировании аэропорта в Хабаровске

Происшествия
Житель Коми получил срок за 18 ложных сообщений о минировании аэропорта в Хабаровске
pixabay.com  /  vero_vig_050

Хабаровск, 11 декабря. Суд Хабаровска вынес приговор жителю Коми, который 18 раз ложно сообщал о минировании аэропорта. Мужчина проведет в колонии строгого режима четыре года и десять месяцев.

Следствие установило, что неоднократно судимый житель отправлял на электронный ящик Хабаровского международного аэропорта имени Геннадия Невельского сообщения о минировании терминала и самолетов. Письма с угрозами поступали в июле, августе и сентябре 2020 года. Преступления он совершал в состоянии алкогольного опьянения, уточняется на сайте приморской прокуратуры.

Вместе с тюремным сроком с мужчины взыскали материальный ущерб в размере свыше 3 миллионов рублей. Злоумышленник пытался скрыть свой электронный адрес с помощью специальных приложений, однако его личность была установлена. Задержание жителя происходило в Коми, после чего его перевезли в Хабаровск.

Инцидент с ложным минированием ранее произошел в Екатеринбурге. В клуб «Свобода Концерт Холл» поступил сигнал о наличии бомбы, когда там выступал рэпер Платина.

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