Жители Хабаровского края спасли косулю из реки и отогрели в лимузине

Хабаровск, 9 декабря. Косуля застряла на замерзшей реке в Хабаровском крае. Однако мужчины, проезжавшие мимо на лимузине, спасли и отогрели животное.

Инцидент произошел в поселке Заветы Ильича. Измученная косуля оказалась на льду замерзшей реки, где не могла встать, так как ее ноги разъезжались в разные стороны под собственным весом.

Мимо проезжал лимузин, из которого вышли мужчины и, соорудив петлю с помощью веревки, накинули ее на зверя. Им удалось перетащить косулю со льда на землю. Однако храбрые хабаровчане не бросили ее замерзшей и обессиленной, сообщает Telegram-канал Mash.

Они отогрели спасенное животное в лимузине и отпустили в лес. При этом неизвестно, как и почему автомобиль оказался поблизости.

Добродетель на машине также нашелся в Твери. Там водитель автобуса помог замерзающему на остановке щенку вернуться домой.