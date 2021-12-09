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Жители Хабаровского края спасли косулю из реки и отогрели в лимузине

Общество
Жители Хабаровского края спасли косулю из реки и отогрели в лимузине
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Хабаровск, 9 декабря. Косуля застряла на замерзшей реке в Хабаровском крае. Однако мужчины, проезжавшие мимо на лимузине, спасли и отогрели животное.

Инцидент произошел в поселке Заветы Ильича. Измученная косуля оказалась на льду замерзшей реки, где не могла встать, так как ее ноги разъезжались в разные стороны под собственным весом.

Мимо проезжал лимузин, из которого вышли мужчины и, соорудив петлю с помощью веревки, накинули ее на зверя. Им удалось перетащить косулю со льда на землю. Однако храбрые хабаровчане не бросили ее замерзшей и обессиленной, сообщает Telegram-канал Mash.

Они отогрели спасенное животное в лимузине и отпустили в лес. При этом неизвестно, как и почему автомобиль оказался поблизости.

Добродетель на машине также нашелся в Твери. Там водитель автобуса помог замерзающему на остановке щенку вернуться домой.

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хабаровск спасение хорошие новости россии косуля
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