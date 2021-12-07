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Пропавшие полмесяца назад рыбаки найдены в зимовье под Хабаровском

Происшествия
Пропавшие полмесяца назад рыбаки найдены в зимовье под Хабаровском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 7 декабря. Сотрудники МЧС смогли обнаружить двух мужчин 53 и 38 лет, которые 20 ноября отправились на рыбалку на реку Катэн в Хабаровском крае и перестали выходить на связь, сообщили в региональном главке ведомства.

Поисками мужчин занималась группа из пяти спасателей на полноприводном автомобиле «Камаз», также используя снегоход. За более чем две недели на регион обрушились два снежных циклона – дороги были переметены, поэтому поиски велись на снегоходе.

В результате двух рыбаков нашли в зимовье – их машина была завалена снегом. За медпомощью мужчины не обращались.

«Спасатели МЧС России нашли двух рыбаков, которые еще 20 ноября уехали на рыбалку на реку Катэн в районе им. Лазо и не вернулись домой», — следует из сообщения ведомства.

Несколькими днями ранее детеныш краснокнижного амурского тигра без матери гулял по улицам Хабаровского края. Как говорили очевидцы, на вид малышу было примерно 8-10 месяцев.

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мчс рыбалка поиски хабаровская область
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