Прокуратура Приморья проводит проверку по факту аварии локомотива и кареты скорой помощи

Комсомольск-на-Амуре, 4 декабря. Прокуроры Комсомольска-на-Амуре инициировали проверку в связи с ДТП на железнодорожном переезде, где столкнулись локомотив и машина скорой помощи. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов. К проверке также подключена городская транспортная прокуратура.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. При наличии оснований уполномоченные органы прибегнут к мерам прокурорского реагирования.

Локомотив и карета скорой помощи столкнулись у населенного пункта Новый мир. В результате аварии погиб врач скорой медицинской помощи, травмы получили водитель автомобиля и пациент.