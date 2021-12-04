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Прокуратура Приморья проводит проверку по факту аварии локомотива и кареты скорой помощи

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 09:00
Происшествия
Прокуратура Приморья проводит проверку по факту аварии локомотива и кареты скорой помощи
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Комсомольск-на-Амуре, 4 декабря. Прокуроры Комсомольска-на-Амуре инициировали проверку в связи с ДТП на железнодорожном переезде, где столкнулись локомотив и машина скорой помощи. В результате аварии один человек погиб и двое пострадали.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Комсомольска-на-Амуре Михаил Коновалов. К проверке также подключена городская транспортная прокуратура.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. При наличии оснований уполномоченные органы прибегнут к мерам прокурорского реагирования.

Локомотив и карета скорой помощи столкнулись у населенного пункта Новый мир. В результате аварии погиб врач скорой медицинской помощи, травмы получили водитель автомобиля и пациент.

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