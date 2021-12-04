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Локомотив врезался в карету скорой помощи в приморском Новом мире

Происшествия
Локомотив врезался в карету скорой помощи в приморском Новом мире
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Комсомольск-на-Амуре, 4 декабря. Авария с участием локомотива и машины скорой помощи произошла в районе населенного пункта Новый мир (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край). В результате ДТП пострадали три человека.

Авария произошла на железнодорожном переезде. По данным телеканала РЕН ТВ, двое из пострадавших находятся в бессознательном состоянии.

Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Правовая оценка всем участникам ДТП будет дана позже.

Несколькими днями ранее крупный пожар вспыхнул в трехэтажной гостинице «Пилот» в Хабаровске. Спасателям удалось спасти двух человек, более 40 постояльцев эвакуировались самостоятельно.

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