Локомотив врезался в карету скорой помощи в приморском Новом мире

Комсомольск-на-Амуре, 4 декабря. Авария с участием локомотива и машины скорой помощи произошла в районе населенного пункта Новый мир (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край). В результате ДТП пострадали три человека.

Авария произошла на железнодорожном переезде. По данным телеканала РЕН ТВ, двое из пострадавших находятся в бессознательном состоянии.

Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Правовая оценка всем участникам ДТП будет дана позже.

Несколькими днями ранее крупный пожар вспыхнул в трехэтажной гостинице «Пилот» в Хабаровске. Спасателям удалось спасти двух человек, более 40 постояльцев эвакуировались самостоятельно.