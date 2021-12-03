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Работник хабаровского театра рухнул с верхнего яруса при монтировке сцены

Происшествия
Работник хабаровского театра рухнул с верхнего яруса при монтировке сцены
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 3 декабря. Сотрудник Музыкального театра в Хабаровске получил серьезные травмы после падения с верхнего яруса во время закрепления декорации. Персонал сообщил, что 58-летний монтировщик сцены доставлен в реанимацию.

Происшествие случилось, когда работники подготавливали площадку для первого показа спектакля «Шерше ля фам». Во время рабочего процесса пожилой мужчина фиксировал одну из конструкций, дернул за нее и упал. Его коллеги вызвали скорую, и подоспевшие врачи приняли решение о госпитализации.

Монтировщика доставили во вторую краевую больницу с переломом и травматическим шоком. В заведении пострадавший трудится с сентября и проходил курс по технике безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишут СМИ.

Несколькими днями ранее серьезный пожар произошел в приморском Уссурийске, в результате которого погибли пять человек. Следком уже организовал расследование по факту произошедшего.

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