Работник хабаровского театра рухнул с верхнего яруса при монтировке сцены

Хабаровск, 3 декабря. Сотрудник Музыкального театра в Хабаровске получил серьезные травмы после падения с верхнего яруса во время закрепления декорации. Персонал сообщил, что 58-летний монтировщик сцены доставлен в реанимацию.

Происшествие случилось, когда работники подготавливали площадку для первого показа спектакля «Шерше ля фам». Во время рабочего процесса пожилой мужчина фиксировал одну из конструкций, дернул за нее и упал. Его коллеги вызвали скорую, и подоспевшие врачи приняли решение о госпитализации.

Монтировщика доставили во вторую краевую больницу с переломом и травматическим шоком. В заведении пострадавший трудится с сентября и проходил курс по технике безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишут СМИ.

Несколькими днями ранее серьезный пожар произошел в приморском Уссурийске, в результате которого погибли пять человек. Следком уже организовал расследование по факту произошедшего.