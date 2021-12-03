Житель Комсомольска-на-Амуре получил десять лет заключения за призывы к терроризму

Комсомольск-на-Амуре, 3 декабря. Суд в Хабаровском крае приговорил 19-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре к десяти годам лишения свободы за содействие терроризму. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Против осужденного расследовалось несколько уголовных дел. Среди них «Содействие террористической деятельности», публичные призывы к ее осуществлению и участие в организации, признанной в РФ террористической.

Согласно решению суда, осужденный три года проведет в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима. У юноши не будет три года права заниматься деятельностью, которая связана с размещением сообщений в Сети.

Ранее жителя Новосибирска приговорили к шести годам лишения свободы за финансирование террористических организаций. Свое наказание он будет отбывать в колонии общего режима. По информации следствия, осужденный переводил деньги боевикам в иностранной валюте.