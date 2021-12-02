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Краснокнижный амурский тигренок вышел на дорогу в Хабаровском крае

Общество
Краснокнижный амурский тигренок вышел на дорогу в Хабаровском крае
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Хабаровск, 2 декабря. Детеныш краснокнижного амурского тигра без матери вышел на дорогу в Хабаровском крае. Специалисты охотнадзора проверяют указанное очевидцами место.

Сейчас в этом районе сформировалась неблагоприятная обстановка для поиска пропитания. Ситуация усугубляется обильными снегопадами, отметили в Центре «Амурский тигр».

«Тигренка встретили на дороге в районе имени Лазо Хабаровского края. На вид малышу месяцев 8-10. В таком возрасте они любопытны и неопытны, и могут достаточно долго гулять без сопровождения матери-тигрицы. Это при идеальных обстоятельствах», — объяснили сотрудники центра.

Группа охотнадзора в ходе проверки удостоверилась в том, что тигренок покинул придорожную территорию и нашел мать. Амурский тигр является одним из редчайших хищников на земле и включен в Международную красную книгу.

Как сообщалось ранее, амурский тигр напал на кабана в Мазановском районе Амурской области. Обнаруженные следы хищника и его добычи прокомментировали в региональном охотуправлении.

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амурский тигр тигренок хищник
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