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Непогода стала причиной закрытия двух аэропортов в Хабаровске

Происшествия
Непогода стала причиной закрытия двух аэропортов в Хабаровске
pixabay.com

Хабаровск, 2 декабря. Аэропорты в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре закрыли. Причиной этого решения является снежный циклон. В результате задержаны несколько самолетов.

Аэропорт в Николаевске-на-Амуре закрыли до 09:00 пятницы, 3 декабря, из-за очистки взлетно-посадочный полосы. Воздушную гавань в Комсомольске-на-Амуре закрыли по аналогичной причине до 12:00 вторника, 2 декабря. Соответствующей информацией поделился канал хабаровского аэропорта в мессенджере Telegram.

В результате задерживаются самолеты из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Советскую Гавань за 30 ноября. За 1 декабря задерживаются рейсы из Хабаровска в Богородское, Николаевск-на-Амуре и Охотск. Некоторые самолеты перенесли на 3 декабря.

Вылетевший из Екатеринбурга самолет недавно вернулся в аэропорт. Воздушное судно летело в город Советский. Причиной возвращения стала непогода.

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