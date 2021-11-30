Новый «скульптурный» скандал разгорелся в Хабаровске из-за памятника врачу с ребенком

Хабаровск, 30 ноября. Памятник, посвященный медработнику с ребенком, в Хабаровске вызвал недовольство у местных жителей. Отмечается, что скульптура была установлена на деньги частного инвестора.

Ранее в социальных сетях опубликовали фотографии монумента, на котором девушка в одежде медика со стетоскопом на шее стоит рядом с подростком. При этом вид у обоих невзрачный и депрессивный. Как отмечают хабаровчане, фигуры напоминают знаменитую «Аленушку», установленную в Нововоронеже.

Prt Scr twitter.com / (Не)серьёзный МИД

По информации РИА Новости, в сквер, в котором находится памятник, вложили порядка 30 миллионов рублей. При этом скульптура создана только на средства инвестора. Информации о возможной замене монумента пока нет.

Напомним, ранее сообщалось о проекте швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной площади в Москве под названием «Большая глина №4». Мнение людей насчет произведения разделились.