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Новый «скульптурный» скандал разгорелся в Хабаровске из-за памятника врачу с ребенком

Общество
Новый «скульптурный» скандал разгорелся в Хабаровске из-за памятника врачу с ребенком
wikipedia.org  /  Mark Stepanov

Хабаровск, 30 ноября. Памятник, посвященный медработнику с ребенком, в Хабаровске вызвал недовольство у местных жителей. Отмечается, что скульптура была установлена на деньги частного инвестора.

Ранее в социальных сетях опубликовали фотографии монумента, на котором девушка в одежде медика со стетоскопом на шее стоит рядом с подростком. При этом вид у обоих невзрачный и депрессивный. Как отмечают хабаровчане, фигуры напоминают знаменитую «Аленушку», установленную в Нововоронеже.

Новый «скульптурный» скандал разгорелся в Хабаровске из-за памятника врачу с ребенком
Prt Scr twitter.com / (Не)серьёзный МИД

По информации РИА Новости, в сквер, в котором находится памятник, вложили порядка 30 миллионов рублей. При этом скульптура создана только на средства инвестора. Информации о возможной замене монумента пока нет.

Напомним, ранее сообщалось о проекте швейцарского скульптора Урса Фишера на Болотной площади в Москве под названием «Большая глина №4». Мнение людей насчет произведения разделились.

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скульптура недовольство врач и ребенок
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