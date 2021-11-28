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В Хабаровске двух человек спасли при пожаре в гостиничном комплексе

Общество
В Хабаровске двух человек спасли при пожаре в гостиничном комплексе
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Хабаровск, 28 ноября. Пожар произошел в трехэтажной гостинице «Пилот». Более 40 человек эвакуировались самостоятельно, еще двоим потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о случившемся поступило на пульт диспетчера в 22:22 по местному времени (15:22 по Москве). Прибывшие сотрудники МЧС установили, что огонь охватил помещение парилки в сауне на первом этаже. Большинство постояльцев сами покинули здание. Двух спасли пожарные, используя специальные устройства.

Возгорание, площадь которого составила десять квадратных метров, потушили в 23:48 по местному времени (16:48 по Москве). В ликвидации пламени были задействованы 27 человек личного состава и 8 единиц техники.

Двое жителей Губкинского эвакуировали из горящей квартиры мужчину, страдающего ДЦП, сообщает телеканал «360». Героев наградили благодарственными письмами.

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