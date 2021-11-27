Спасатели обнаружили пропавших на реке рыбаков в Хабаровском крае

Хабаровск, 27 ноября. Сотрудники спасательных служб обнаружили рыбаков, которые поехали на рыбалку в Хабаровском крае 20 ноября, но потерялись. Соответствующей информацией поделился 27 ноября пресс-центр ГУ МЧС России.

Во время поисковых работ спасатели и правоохранители в районе имени Лазо обнаружили потерявшуюся группу. Семь рыбаков были найдены в 50 километрах от поселка Солонцовый. Группа была в отапливаемом кунге. Они имели запас топлива и продуктов. В сообщении также сказано, что медицинская помощь им не нужна.

Рыбаки не смогли самостоятельно выехать на машине из-за прошедших осадков. При этом к ним также можно было подъехать только на снегоходе из-за большого количества снега. Сотрудники спасательных служб сделали колею, 27 ноября собираются проделать колею под второе колесо грузовой машины рыбаков и эвакуировать их.

Любитель зимней рыбалки недавно утонул в Нижегородской области. Трагедия произошла 21 ноября. Жертвой инцидента является 40-летний мужчина.