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ФСБ задержала в Хабаровске иностранца за пособничество международному терроризму

Происшествия
ФСБ задержала в Хабаровске иностранца за пособничество международному терроризму
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 24 ноября. ФСБ задержала в Хабаровске иностранца, причастного в финансировании международной террористической группировки. Об этом информирует региональный главк ведомства.

Сообщается, что 26-летний выходец одной из среднеазиатских стран причастен к совершению преступлений, предусмотренных статьей «содействие террористической деятельности». Он добровольно переводил деньги на нужды вооруженных формирований, входящих в структуру «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Также установлены четыре его соотечественника, знавших о преступлении, но не сообщивших о нем правоохранителям. Против них возбуждены уголовные дела по статье УК «несообщение в органы власти о лице, которое достоверно известным сведениям предусмотренное статьей 205.1 УК».

Ранее Тверской областной суд вынес приговор уголовному делу уроженца Таджикистана, который обвиняется в пособничестве международной террористической организации. За свое деяние мужчина проведет два с половиной года в тюрьме.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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фсб хабаровск международный терроризм пособничество
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