Хабаровские пожарные спасли из горящего жилого дома 10 человек

Хабаровск, 22 ноября. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на улице Слободская в Хабаровске. Спасатели эвакуировали 10 человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Местные жители, заметив дым, сообщили о случившемся в экстренную службу 112. По указанному адресу прибыли пожарные и выяснили, что на седьмом этаже загорелись личные вещи хозяев. Огнеборцы оперативно ликвидировали пламя.

«Площадь возгорания составила 10 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Спасатели успели вовремя вытащить из горящего жилого дома 10 человек. Для помощи двоим из них пожарные использовали спасательные средства.

Не так давно в Москве сотрудники МЧС спасли 72-летнюю пенсионерку с инсультом, сообщало издание РИАМО. Они взломали дверь в ее квартиру, после чего передали медикам.