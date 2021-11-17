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Непогода задержала вылет самолетов на север Хабаровского края

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 04:51
Общество
Непогода задержала вылет самолетов на север Хабаровского края
pxhere.com

Хабаровск, 17 ноября. Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки рейсов в самый северный населенный пункт Хабаровского края — поселок Охотск.

Изменилось время вылета самолетов по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск за 14 ноября. Причиной такого решения стали метеоусловия аэропорта назначения. Вместе с этим были задержаны два рейса в Охотск за 15 и 16 ноября.

Самолеты должны вылететь вечером в среду. Непогода в Охотске наблюдается уже несколько дней подряд. Неблагоприятные метеоусловия установились там и сегодня.

Согласно данным Дальневосточного Гидрометцентра, в северных районах Хабаровского края местами идет снег, скорость ветра составляет до 13 метров в секунду. На Охотском побережье порывы достигают 15–20 метров в секунду.

Ухудшение погоды к концу месяца ожидается в Москве, столбик термометра в столице опустится до минус 12–19 градусов. Еще раньше похолодание придет в Омскую область, где ожидаются 27-градусные морозы, передает RT.

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