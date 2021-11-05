Густой туман пришел из Москвы в Хабаровск

Хабаровск, 5 ноября. Сильнейший туман окутал улицы утреннего Хабаровска. Город «застелила» густая серая пелена, в результате чего сильно упала видимость. Кадры природного явления опубликовал телеканал «Звезда».

На видеоролике можно увидеть почти пустой город, который полностью окутал мощный туман. Прохожие на улицах массово фотографируют и снимают на видео необычное явление, делясь с пользователями в различных соцсетях.

Синоптики предупреждали, что вслед за Москвой «радиационный туман» может накрыть и Самару. Однако специалисты отмечали, что такого природного явления с довольно пугающим названием опасаться совсем не стоит. Туман не имеет ничего общего с радиацией и не опасен для людей.