Дегтярев поздравил хабаровчан с Днем народного единства

Хабаровск, 4 ноября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона в своих соцсетях с Днем народного единства.

По словам Дегтярева, этот праздник является символом героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Он напомнил, что празднования в этот день из-за пандемии коронавируса проводятся в онлайн-режиме.

Михаил Дегтярев ранее сообщал о временном продолжении своей работы в дистанционном формате. По его словам, причиной для принятия такого решения стало обнаружение заболевшего COVID-19 в своем окружении. Губернатор Хабаровского края уже прошел тестирование на коронавирус, который его не выявил. Он таже отметил, что сохранил высокое число антител после ревакцинации «Спутником V».