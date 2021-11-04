Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 09:46
09:46
Общество
Культуролог Пархоменко назвал День народного единства «мостиком между РФ и Русским царством»
09:46
Спорт
Глушаков заявил, что футболисты сборной России не понимают Карпина
09:44
Экономика
Власти РФ скорректировали перечень доходов, с которых можно взыскать алименты
09:44
Общество
София Бутелла получила главную роль в фильме Зака Снайдера «Мятежная луна»
09:44
Происшествия
Молодой пассажир погиб в ДТП с иномарками под Саратовом
09:40
Происшествия
Подмосковного бизнесмена застрелили в бане из обреза
09:38
Экономика
ЕБРР повысил прогноз роста российского ВВП в 2021 году
09:33
Общество
Работники ковидного госпиталя Благовещенска получили пироги от волонтеров
09:31
Общество
Кашель и выделения из носа могут оказаться признаком COVID-19 у питомца
09:31
Общество
Ребенок помог найти потерявшегося в приморском лесу пенсионера
Все новости

Дегтярев поздравил хабаровчан с Днем народного единства
Общество
Дегтярев поздравил хабаровчан с Днем народного единства
wikipedia.org  /  Евгения Дубницкая / CC BY-SA 3.0

Хабаровск, 4 ноября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона в своих соцсетях с Днем народного единства.

По словам Дегтярева, этот праздник является символом героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Он напомнил, что празднования в этот день из-за пандемии коронавируса проводятся в онлайн-режиме.

Михаил Дегтярев ранее сообщал о временном продолжении своей работы в дистанционном формате. По его словам, причиной для принятия такого решения стало обнаружение заболевшего COVID-19 в своем окружении. Губернатор Хабаровского края уже прошел тестирование на коронавирус, который его не выявил. Он таже отметил, что сохранил высокое число антител после ревакцинации «Спутником V».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дегтярев поздравил хабаровчан с Днем народного единства
день народного единства поздравление дегтярев
Комментировать