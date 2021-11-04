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Ограничения для алкомаркетов сократили до четырех дней в Хабаровском крае
Общество
Ограничения для алкомаркетов сократили до четырех дней в Хабаровском крае
pixabay.com

Хабаровск, 4 ноября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление, согласно которому алкогольную продукцию в регионе разрешено продавать с 8 ноября, а не с 13-го, как это предусматривалось ранее.

Так, ограничения для крупных алкомаркетов в крае сократились с девяти до четырех дней. Торговые центры и общепит за исключением продажи навынос и доставки будут не работать с 4 по 12 ноября.

Например, с 7 ноября использование междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта в Хабаровском крае будет разрешено только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19. С 13 ноября предъявление QR-кода потребуются для посещения торговых центров, объектов общепита, отелей, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября, тоже проводятся в дистанционном формате.

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